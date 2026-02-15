قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 15-2-2026 ارتفاع محدود

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر الذهب في الكويت ارتفاعا محدودا مع منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية.

الذهب يصعد

ولم يجاوز صعود جرام الذهب حد الدينار الواحد داخل محلات الصاغة الكويتية بمختلف الأعيرة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.
 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت خلال آخر تحديث له نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.725 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو45.575 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشلرا نحو 43.5 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الاعيرة الذهبية نحو 37.275 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 29 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.85 دينار كويتي.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء عيار 21

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1546 دينار كويتي.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 348 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 5043 دولار.

