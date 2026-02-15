سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 15-2-2026 ارتفاع محدود

سجل سعر الذهب في الكويت ارتفاعا محدودا مع منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية.

الذهب يصعد

ولم يجاوز صعود جرام الذهب حد الدينار الواحد داخل محلات الصاغة الكويتية بمختلف الأعيرة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.



آخر تحديث لسعر الذهب في الكويت

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في الكويت خلال آخر تحديث له نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 49.725 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو45.575 دينار كويتي.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشلرا نحو 43.5 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا بين الاعيرة الذهبية نحو 37.275 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 29 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.85 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1546 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 348 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 5043 دولار.