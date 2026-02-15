وائل جمعة لـ مهاجم الأهلي الجديد: لا بتسلم ولا تستلم يبقى شغلتك إيه على المدفع؟

سخر وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، من أداء كامويش مهاجم النادي الاهلي، خلال لقاء الجيش الملكي، في دوري أبطال أفريقيا.

وقال جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية: "كامويش لا بيستلم ولا ولابيسلم ولا بتهدف يبقى شغلتك إيه على المدفع؟.

وأضاف: "وسام أبو علي كان من أقل فرصة بيجيب جون، ولما كامويش بياخد فرصة مش بيبين لمحة تخلينا نثق فيه ، وفي وجوده مروان عثمان هو المهاجم الأول للنادي الأهلي".

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

بهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.