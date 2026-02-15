برلماني: ننتظر توضيحًا بشأن توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات العلاج على نفقة الدولة

أكد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، تقديره للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار في تطوير المنظومة الصحية والتوسع في الخدمات العلاجية، مشيدًا بما تحقق خلال الفترة الأخيرة في دعم البنية التحتية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، التي ناقشت آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة والخطة القومية لمكافحة الأورام.

وأشار أبو زهرة إلى أن ملف علاج الأورام والعلاج على نفقة الدولة يظل من أكثر الملفات حساسية وإنسانية، لما يمثله من أمل لآلاف الأسر المصرية، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذا القطاع محل تقدير كامل من البرلمان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات واضحة من وزارة الصحة، على رأسها أسباب عدم توحيد بروتوكولات العلاج بين الجهات المختلفة، والفروق في المدد الزمنية للعلاج من حالة لأخرى، إلى جانب الإجراءات المتبعة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وما يشوبها أحيانًا من تفاوت أو تأخير.

وشدد أبو زهرة على أن توحيد بروتوكولات العلاج وفق معايير علمية معتمدة يحقق العدالة بين المرضى، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد، كما أن تحديد أطر زمنية واضحة لإجراءات العلاج على نفقة الدولة يسهم في تخفيف المعاناة عن المرضى وأسرهم.