ناقد رياضي يسخر من مهاجم الأهلي.. لا تعايرني ولا أعايرك الهم طايلني وطايلك

سخر الناقد الرياضي عمرو الدردير من أداء الأنجولي يلسين كامويش، مهاجم فريق الأهلي، خلال ظهوره مع الفريق أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، سلبيًّا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الدردير عبر حسابه على فيسبوك صورة لكامويش وشيكو بانزا وكتب "لا تعايرني ولا أعايرك… الهم طايلني وطايلك"

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثاني بـ9 نقاط، ثم يانج أفريكانز في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ثم يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط.