لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط

أكدت مصادر مطلعة أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لا تتضمن عقوبة بحرمان الأهلي من جماهيره بعد واقعة إلقاء زجاجات المياه داخل الملعب خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الختامية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن العقوبة المنصوص عليها في مثل هذه الحالات تندرج تحت الغرامات المالية، والتي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف دولار، وفقًا لتقدير مراقب المباراة ولجنة الانضباط، وذلك حال ثبوت الواقعة في التقرير الرسمي.

وأضافت أن تصعيد العقوبة إلى ما هو أبعد من الغرامة يتطلب وجود وقائع أشد خطورة أو تكرار المخالفة بشكل مؤثر على سير المباراة، وهو ما لم يتم الإشارة إليه حتى الآن.

وبذلك، فإن الحديث عن توقيع عقوبة بحرمان الأهلي من حضور جماهيره لا يستند إلى نص صريح في لوائح “كاف” المتعلقة بهذه المخالفة تحديدًا.