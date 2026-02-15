متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات

جدد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، التأكيد على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد سعر 60 ألف جنيه لعداد الغاز، موضحًا أن ما يتم تقديمه للمواطنين، هو خدمة متكاملة، تضم “توصيل الغاز، وتركيب العداد وتشغيله”، وليس بيع العداد كسلعة مستقلة.

احتياجات الاستهلاك

وأشار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تنفذ خطة تشغيل مرنة، تستوعب اختلاف احتياجات الاستهلاك بين المحافظات، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف مستودع تعمل بانتظام على مستوى الجمهورية؛ لضمان توافر المنتجات البترولية، وسهولة وصولها إلى المواطنين، مؤكدًا أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء؛ ما يدفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد.



تكثيف الحملات الرقابية

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية؛ لمتابعة منظومة التوزيع، ومنع أي تجاوزات، لافتًا إلى أن وزير البترول يعقد اجتماعات دورية؛ لمراجعة خطط الإمداد، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات السوق دون أي أزمات.