سعر الذهب عيار 18 اليوم 16-2-2026
أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

متحدث البترول: عداد الغاز ليس سلعة للربح.. واجتماعات مكثفة لضمان استقرار الإمدادات

وزارة البترول
محمد البدوي

جدد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، التأكيد على عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تحديد سعر 60 ألف جنيه لعداد الغاز، موضحًا أن ما يتم تقديمه للمواطنين، هو خدمة متكاملة، تضم “توصيل الغاز، وتركيب العداد وتشغيله”، وليس بيع العداد كسلعة مستقلة.

احتياجات الاستهلاك

وأشار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تنفذ خطة تشغيل مرنة، تستوعب اختلاف احتياجات الاستهلاك بين المحافظات، خاصة في المواسم التي تشهد ارتفاعًا في الطلب.

وأوضح أن أكثر من 3 آلاف مستودع تعمل بانتظام على مستوى الجمهورية؛ لضمان توافر المنتجات البترولية، وسهولة وصولها إلى المواطنين، مؤكدًا أن شهر رمضان يشهد زيادة ملحوظة في معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء؛ ما يدفع الوزارة إلى رفع درجة الاستعداد.
 

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية؛ لمتابعة منظومة التوزيع، ومنع أي تجاوزات، لافتًا إلى أن وزير البترول يعقد اجتماعات دورية؛ لمراجعة خطط الإمداد، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات السوق دون أي أزمات.

البترول وزارة البترول الثروة المعدنية

