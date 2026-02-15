الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تستهدف دعم نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، تمثل انتصارا حقيقيا للعدالة الاجتماعية ورسالة واضحة بأن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها فى مواجهة التحديات.

وقال الدكتور ممدوح محمود رئيس الحزب ، إن تطبيق هذه الحزمة قبل رمضان، يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجا.

وأضاف رئيس الحزب، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وضرورة حماية الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الدولة المصرية مستمرة في مسار الإصلاح دون التخلى عن مسئوليتها الاجتماعية.

وأوضح د. ممدوح محمود، أن التوجيهات الرئاسية تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن العدالة الاجتماعية تظل على رأس أولويات القيادة السياسية، داعيا إلى استمرار تطوير منظومة الدعم بشكل أكثر كفاءة واستهدافا، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.