أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. فيديو

مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6800 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيها.

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
مى حلمى
