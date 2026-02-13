أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، موضحا أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الجمعة



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5828 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 6800 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7771 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيها.