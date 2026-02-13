قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
توك شو

وكيل الأوقاف سابقا: سرعة الأيام نعمة.. واستقبال رمضان بالشكر والدعاء

محمد كيلاني
محمد كيلاني
البهى عمرو

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن تعاقب الأيام وسرعة مرورها تذكير إلهي بنعمة العمر، مشيرًا إلى أننا كنا منذ وقت قريب نودع شهر رمضان، وها نحن نستعد لاستقباله من جديد، وهي نعمة تستوجب الشكر وحسن الاستعداد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف والإعلامي محمد جوهر ، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ أصحابه لاستقبال شهر رمضان بالبشارة والفرح، موضحًا أن من هديه الشريف أنه إذا رأى الهلال أشار إليه وقال: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله»، وهو ما يعكس أهمية استقبال الشهر بالدعاء والابتهال.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصحابة في أول ليلة من رمضان ويبشرهم بفضائل الشهر، مؤكدًا أنه شهر تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق فيه أبواب النار، وتُصفد فيه مردة الشياطين، وتضاعف فيه الحسنات، وفيه ليلة خير من ألف شهر، مشددًا على أن هذه البشريات النبوية دعوة صريحة لاستثمار أيامه وعدم التفريط في خيراته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف السابق أن القرآن الكريم لفت الأنظار إلى قيمة الوقت بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ… أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ} في القرآن الكريم، معتبرًا أن عبارة «أيامًا معدودات» بمثابة تنبيه رباني بأن الشهر محدود الأيام، سريع الانقضاء، ما يستوجب اغتنامه بالطاعة والذكر والعمل الصالح.

رمضان وزارة الأوقاف الأوقاف

