يحرسان قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على سيدة ونجلتها بالإسكندرية
قرة عيني ماتت.. محمد الدسوقي يستقبل العزاء في زوجته بـ بورسعيد
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
رياضة

حارس المصري في الصدارة.. قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

ياسمين تيسير

كشفت صحيفة “فوت أفريكا” المتخصصة في شئون الكرة الأفريقية عن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق الجولة الاخيرة.

وتصدر محمود حمدي حارس مرمى المصري البورسعيدي قائمة الحراس عقب تصديه لـ 23 هدفا محققا.

ويستعد المصري لمواجهة  زيسكو يونايتد الزامبي غدا السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

1- محمود حمدي حارس  المصري مصر – 23 تصديًا

2-فافر ويلفريد كواسي حارس ديوليبا إيه سي _ 20 تصديًا

3- أبوبكر دومبيا  حارس آس أوتوهو  – 15 تصديًا

4- ديتان أوجونداري حارس مانييما يونيون – 14 تصديًا

5- فريد شعال  حارس شباب بلوزداد – 13 تصديًا

6- براندون بيترسن حارس كايزر تشيفز – 12 تصديًا

7- حمزة حمياني حارس أولمبيك آسفي – 12 تصديًا

8- أسامة بن بوت حارس اتحاد العاصمة  – 11 تصديًا

9- أوسكارين ماسولوكي حارس ستيلينبوش – 10 تصديات

10-المهدي بن عبيد حارس  الوداد البيضاوي  – 9 تصديات.

