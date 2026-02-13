حارس المصري في الصدارة.. قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

كشفت صحيفة “فوت أفريكا” المتخصصة في شئون الكرة الأفريقية عن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل انطلاق الجولة الاخيرة.

وتصدر محمود حمدي حارس مرمى المصري البورسعيدي قائمة الحراس عقب تصديه لـ 23 هدفا محققا.

ويستعد المصري لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي غدا السبت في تمام الساعه السادسة مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة أفضل 10 حراس في كأس الكونفدرالية الإفريقية

1- محمود حمدي حارس المصري مصر – 23 تصديًا

2-فافر ويلفريد كواسي حارس ديوليبا إيه سي _ 20 تصديًا

3- أبوبكر دومبيا حارس آس أوتوهو – 15 تصديًا

4- ديتان أوجونداري حارس مانييما يونيون – 14 تصديًا

5- فريد شعال حارس شباب بلوزداد – 13 تصديًا

6- براندون بيترسن حارس كايزر تشيفز – 12 تصديًا

7- حمزة حمياني حارس أولمبيك آسفي – 12 تصديًا

8- أسامة بن بوت حارس اتحاد العاصمة – 11 تصديًا

9- أوسكارين ماسولوكي حارس ستيلينبوش – 10 تصديات

10-المهدي بن عبيد حارس الوداد البيضاوي – 9 تصديات.