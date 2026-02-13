تعليق غير متوقع من الغندور علي أداء زيزو مع الأهلي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، على أداء نجم الاهلي أحمد سيد زيزو لاعب مع الفريق الأحمر منذ انضمامه.



وقال خالد الغندور في تصريح إذاعي عبر برنامج برة الملعب المذاع على قناة on sports fm: «زيزو لاعب كويس، ولكنه مش من أفضل 8 لاعبين في الأهلي، في لعيبة أهم منه وأكثر تأثيرًا في الفريق».



وأضاف: «الأهلي في لعيبة لو غابت هتبقى مشكلة، مثلا من اللاعبين المؤثرين الشناوي وشوبير في حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وهاني في الدفاع، عطية وديانج في الوسط، تريزيجيه وإمام عاشور كل دول مؤثرين جدًا».

وتابع: «في لعيبة تحل بدلًا من زيزو زي الشحات وطاهر وبن شرقي، ولكن ما يميز زيزو إنه عقلية أفضل من أغلب اللاعبين دول».