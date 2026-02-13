طارق يحيى: رحيل زيزو عن الزمالك كارثة فنية ومالية.. وإدارة لبيب تتحمل المسؤولية

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن رحيل أحمد سيد «زيزو» عن القلعة البيضاء يمثل خسارة كبيرة للنادي على أكثر من صعيد، سواء فنيًا داخل الملعب أو ماديًا في ما يتعلق بقيمة اللاعب السوقية.

وقال طارق يحيى خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إن خسارة الزمالك لزيزو دون الاستفادة من بيعه بمقابل مادي تُعد ضربة قوية لإدارة النادي، مؤكدًا أن اللاعب كان من الركائز الأساسية للفريق خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن رحيل زيزو مجانًا حرم الزمالك من عائد مالي كان يمكن أن يساهم في حل العديد من الأزمات أو دعم الفريق بصفقات جديدة، مشددًا على أن إدارة حسين لبيب تتحمل مسؤولية هذه الخسارة الفادحة بسبب سوء إدارة الملف وعدم حسمه في التوقيت المناسب.

وأشار يحيى إلى أن مثل هذه القرارات تؤثر بشكل مباشر على استقرار الفريق وتوازنه، مطالبًا بضرورة التخطيط الجيد لملفات التجديد والبيع مستقبلاً حتى لا تتكرر مثل هذه السيناريوهات التي تكبد النادي خسائر فنية واقتصادية كبيرة.