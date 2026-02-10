قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
خالد الغندور: زيزو يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدًا للعودة لتدريبات الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف من أجل التعافي السريع من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي بمعدل ثلاث فترات يوميًا، في إطار البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي، للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الجهاز الطبي يتابع حالة زيزو بشكل مستمر، على أن يتم تقييم موقفه من العودة لتدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء  في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت السبت الماضي، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

عفاف شعيب - محمد سامي

عندي محامي هو اللي يرد.. أول تعليق من عفاف شعيب على منشور محمد سامي

خلال اجتماع الجمعية العمومية للقابضة لكهرباء مصر

الكهرباء : الانتهاء من الربط المكانى لـ 32.9 مليون مشترك

طائرة مصر للطيران

وزير الطيران: انضمام طائرة A350 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية كبيرة

نقابة الصحفيين

السفير عاطف سالم: كتاب أنا وياسر عرفات أتاح فهما أعمق لتفكيره

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

