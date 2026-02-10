خالد الغندور: زيزو يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدًا للعودة لتدريبات الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف من أجل التعافي السريع من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي بمعدل ثلاث فترات يوميًا، في إطار البرنامج الموضوع له من الجهاز الطبي، للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن الجهاز الطبي يتابع حالة زيزو بشكل مستمر، على أن يتم تقييم موقفه من العودة لتدريبات الأهلي خلال الأيام المقبلة، وفقًا لاستجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت السبت الماضي، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.