قدراته الهجومية أعلى.. توروب يدرس تعديل مركز بلعمري للمشاركة مع الأهلي

أكد الإعلامي إبراهيم المنيسي أن ييس توروب المدير الفني للأهلي يدرس تعديل مركز المغربي يوسف بلعمري لاعب الفريق الجديد، للعب في مركز الوسط أو الجناح، في ظل اعتماده على الثنائي كوكا وشكري في قيادة الجبهة اليسرى.

وقال المنيسي في تصريحات تلفزيونية "توروب تحفظه مش على يوسف بلعمري، هو شايف إن يوسف قدراته الهجومية أعلى من الدفاعية، وهو إلى حد كبير بيعتمد في الباك ليفت على جزء دفاعي أوي.

وتابع "يوسف بلعمري جاي دوره، وأنا أتوقع ظهوره قدام الاسماعيلي سواء في البداية أو كبديل، لأن احتياجك إنت وظروف الجيم أعتقد هتحتاجه، بالاضافة إنه بدأ يفكر: "أنا ليه مستغلوش في أماكن أخرى؟"

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت السبت الماضي، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.