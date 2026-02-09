قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

ضربة موجعة لـ ليفربول بعد الهزيمة من مانشستر سيتي.. ماذا حدث؟

ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي

أفادت تقارير رياضية حديثة بأن صفقة نادي ليفربول المنتظر انضمامها للفريق ستواجه فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب قبل إتمام انتقاله رسميًا، في تطور صادم لجماهير “الريدز”. 

ليفربول كان أتم اتفاقه مع نادي ستاد رين الفرنسي للتعاقد مع المدافع الشاب جيريمي جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مبلغ إضافي يصل إلى 10 ملايين جنيه كمتغيرات مستقبلية في قيمة الصفقة، ليكون بذلك أحد أبرز صفقات الموسم المقبل. 

ويُعد جيريمي جاكيه أحد أبرز قلوب الدفاع الواعدين في أوروبا، وقد حظي باهتمام العديد من الأندية الكبرى، من بينها تشيلسي وريال مدريد قبل أن ينجح ليفربول في حسم الصفقة لصالحه. 

وبالرغم من صغر سنه، إلا أن إمكانياته الفنية العالية جعلته هدفًا بارزًا في سوق الانتقالات، حيث كان من المتوقع أن يُشكّل إضافة قوية لخط الدفاع مع بداية الموسم المقبل. 

إصابة صفقة ليفربول الجديدة

هذا الإعلان فوجئ به كثير من مشجعي الفريق الإنجليزي، بعد إصابة جاكيه في كتفه خلال مواجهة فريقه رين أمام لانس في الدوري الفرنسي قبل عدة أيام، مما اضطره إلى الخروج من المباراة مبكرًا.

وأكدت تقارير صحفية، أبرزها صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الإصابة قد تكون بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة لعلاج الكتف، وأن فترة التعافي المتوقعة ستجعل اللاعب يغيب عن الملاعب لمدة عدة أسابيع قادمة. 

وتعني هذه الإصابة أن جاكيه، رغم توقيعه على عقد مع ليفربول، قد لا يكون قادرًا على تمثيل الفريق في باقي منافسات الموسم الجاري حتى بعد انضمامه رسميًا، إذ سيظل مع فريقه الحالي حتى نهاية الموسم، مع ترجيحات بغيابه عن كثير من المباريات الأساسية. 

كان مدرب نادي رين، حبيب باي، قد صرح سابقًا بأن إصابة جاكيه “خطيرة نسبيًا”، مما زاد من مخاوف جماهير ليفربول من التأثير السلبي الذي سيتركه هذا الغياب على دفاع الفريق، لا سيما في ظل المنافسة الشرسة التي يخوضها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف البطولات الأوروبية.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد ليفربول لخوض مواجهته المقبلة في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق سندرلاند ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

تقام المباراة على ملعب «النور» معقل فريق سندرلاند، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قنوات «بي إن سبورتس».

جدير بالذكر أن فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، قد تلقى هزيمة مؤثرة أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جيريمي جاكيه إصابة جيريمي جاكيه ليفربول صفقة ليفربول الجديدة مباراة ليفربول المقبلة

