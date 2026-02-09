ليفربول يتلقى صدمة بسبب صفقته الجديدة.. عملية جراحية عاجلة لـ جاكيه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن تعرض صفقة ليفربول الجديدة، المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه، لإصابة قوية قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما أثار قلق جماهير الريدز قبل انضمامه رسميًا للموسم المقبل.

وكان ليفربول أنهى اتفاقه مع نادي ستاد رين الفرنسي للتعاقد مع جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات، لتكون أولى صفقات الفريق للموسم الجديد.

وجاءت الصدمة بعد إصابة جاكيه في الكتف خلال مباراة رين ضد لانس، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث اضطر المدافع الشاب لمغادرة الملعب وهو في حالة ألم واضحة، ما أثار مخاوف كبيرة حول جاهزيته.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جاكيه قد يحتاج لإجراء عملية جراحية في الكتف خلال الفترة المقبلة، ما قد يجعله يغيب لعدة أسابيع قبل أن يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات، وهو ما يثير الشكوك حول مشاركته مع رين فيما تبقى من الموسم الحالي.

ويُعد جاكيه من أبرز المدافعين الشباب الواعدين في أوروبا، وقد نجح ليفربول في حسم التعاقد معه بعد منافسة قوية من أندية كبرى مثل تشيلسي وريال مدريد، وسط آمال كبيرة بأن يكون إضافة قوية لخط دفاع الريدز في الموسم المقبل.