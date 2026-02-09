قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بموقع صدى البلد بشأن مناشدة أسرة إحدى الفتيات وزارة الداخلية بضبط المتهم فى واقعة الاعتداء عليها بالغربية .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 يناير الماضى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) وبرفقتها كريمتها "9 سنوات" (مصابة بالعين اليُسرى) بتضررهما من جارهما (طفل – سن 9) لقيامه بتاريخ 15/ يناير الماضى بإلقاء قالب طوب على كريمتها حال لهوهما بمحل سكنهما مما نتج عنه إصابتها سالفة الذكر، وعللت عدم قيامها بالإبلاغ عن الواقعة فـى حينه لتواجُدها رفقة كريمتها للاطمئنان عليها ووجود مساعى للصُلح.

وباستدعاء والدة المشكو فـى حقه حضرت رفقته، وبسؤالها أيدت ما سبق وأفادت بارتكاب نجلها الواقعة دون قصد.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

