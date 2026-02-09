بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بموقع صدى البلد بشأن مناشدة أسرة إحدى الفتيات وزارة الداخلية بضبط المتهم فى واقعة الاعتداء عليها بالغربية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 يناير الماضى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) وبرفقتها كريمتها "9 سنوات" (مصابة بالعين اليُسرى) بتضررهما من جارهما (طفل – سن 9) لقيامه بتاريخ 15/ يناير الماضى بإلقاء قالب طوب على كريمتها حال لهوهما بمحل سكنهما مما نتج عنه إصابتها سالفة الذكر، وعللت عدم قيامها بالإبلاغ عن الواقعة فـى حينه لتواجُدها رفقة كريمتها للاطمئنان عليها ووجود مساعى للصُلح.

وباستدعاء والدة المشكو فـى حقه حضرت رفقته، وبسؤالها أيدت ما سبق وأفادت بارتكاب نجلها الواقعة دون قصد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





