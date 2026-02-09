قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلال شهر .. استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة بقنا

إغلاق مراكز طبية مخالفة
يوسف رجب

قال الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، إنه خلال شهر يناير تم المرور على 223 منشأة طبية خاصة بنطاق محافظة قنا، وأسفر ذلك عن استصدار 77 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة، تبين وجود مخالفات جسيمة بها، بالإضافة إلى منشآت أخرى تعمل بدون ترخيص.

وأضاف همام، بأن الحملات أسفرت أيضاً عن غلق وتشميع مركز لعلاج الإدمان، بعد ثبوت إدارته دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة بالمخالفة للإشتراطات المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.

وأشار مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، إلى أنه تم خلال نفس الفترة إستصدار 7 إنذارات لمنشآت طبية خاصة، لوجود مخالفات تستوجب توفيق الأوضاع، إلى جانب فحص والرد على 13 شكوى واردة من خلال منظومة الشكاوى.

وأضاف همام، كما تم إحالة  4 شكاوى تتعلق بالإهمال الطبي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوزارة الصحة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق مع النيابة الإدارية والنيابة العامة في عدد من القضايا ذات الصلة بالمنشآت الطبية الخاصة، بما يضمن تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وتابع مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، كما تم التعاون مع إدارة البيئة بمحافظة قنا للتأكد من إستيفاء المنشآت الطبية الخاصة لإشتراطات البيئة، وضوابط التداول والتخلص الآمن من النفايات الطبية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة البيئة
 

وأوضح همام، بأن هذه الجهود تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة وحرص مديرية الشؤون الصحية بقنا على ضبط منظومة تقديم الخدمات العلاجية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن هذه الجهود تعكس حرص المديرية على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة للمواطنين، مشدداً على إستمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المرضى.


 

