قنا.. تنفيذ21 قرار إزالة تعديات أراضي زراعية وأملاك دولة بقرية المحروسة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بحماية الرقعة الزراعية والممتلكات العامة من التعديات.

وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، واصلت حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قرى المركز.

وتابع محافظ قنا، أن جهود الحملة أسفرت عن تنفيذ 21 حالة إزالة، لتعديات على أرض أملاك دولة، بمساحة 3 أفدنة و1950مترًا، والتي جاءت بإشراف محمد عز، وطلعت عبدالشافي، نواب رئيس المركز، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة رمضان سالم، رئيس القرية.

ومن جانبه، أكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن هناك تعليمات واضحة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة.

وشدد أنور، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لخطة الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة من التعدي، وحفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى استمرار الحملات دون تهاون في مختلف أنحاء المركز.





