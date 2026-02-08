قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فشل المفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري
الطرق الصوفية تنظم موكبا يوم استطلاع هلال شهر رمضان
واصل الصعود.. أسعار الذهب عيار 24 الآن في مصر
حفنة ملفات على طاولة اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب بالكويت
استثمارات وأمن مائي.. مصر وكينيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وقضايا حوض النيل
السكة الحديد تعدل جداول بعض القطارات استعدادًا لشهر رمضان 2026| تفاصيل
وزير الخارجية: نهر النيل مصدرنا للمياه ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا
عمرو الليثي ببرنامج أبواب الخير: الحياة كلها نصيب وكل شئ بوقته
صدام صلاح ومرموش.. موعد مباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في البريميرليج
موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات الإعفاء من العقوبة رغم الحبس والغرامات وفقا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
حسن رضوان

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الحالات التي يُعفى فيها المتهمون بارتكاب جرائم إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من العقوبات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، وذلك في إطار تشجيع الجناة على التعاون مع الجهات المختصة وكشف الجرائم قبل تفاقمها.

ونص القانون على إعفاء كل من يبادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الجهات العامة المختصة بما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها، من العقوبات المنصوص عليها بالقانون.

متى يجوز الإعفاء أو تخفيف العقوبة؟

وأجاز القانون للمحكمة إعفاء المتهم من العقوبة أو تخفيفها في عدد من الحالات، من بينها:

إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها.

إذا مكّن الجاني أو الشريك، أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على باقي المتورطين في الجريمة.

إذا أسهم في ضبط الأموال محل الجريمة.

إذا أعان خلال البحث والتحقيق على كشف الحقيقة.

أو ساعد في ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة.

وأكد القانون أن الإعفاء من العقوبة لا يخل بوجوب الحكم برد الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها.

عقوبات مشددة تصل إلى 100 ألف جنيه

وفي المقابل، شددت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات على مرتكبي بعض الجرائم الإلكترونية، حيث نصت على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أفعالًا تمس القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو تنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو تعمد إرسال رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة المتلقي.

الحبس والغرامات العقوبة قانون مكافحة جرائم الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

جرائم الانترنت

حالات الإعفاء من العقوبة رغم الحبس والغرامات وفقا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت

أيمن محسب

وكيل اقتصادية النواب: ميثاق الشركات الناشئة يعكس رغبة الحكومة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار

مجلس النواب

أسبوع برلماني ساخن.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد