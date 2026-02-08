هانز فليك قد يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن تطورات مثيرة بشأن مستقبل المدرب الألماني هانز فليك مع نادي برشلونة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن فليك يفكر جدياً في الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الحالي في حال فوز مرشح آخر برئاسة النادي بدلاً من خوان لابورتا.

ويستعد برشلونة لعقد انتخابات مجلس الإدارة الجديد اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، 9 فبراير، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في إسبانيا، والتي تلزم ست

أعضاء من مجلس الإدارة الحالي، على رأسهم لابورتا، بتقديم استقالتهم قبل انطلاق الانتخابات.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نائب الرئيس الحالي، رافا يوستي، سيتولى إدارة شؤون النادي بشكل مؤقت حتى يوم 30 يونيو المقبل، لضمان استمرار العمل الإداري بشكل سلس خلال الفترة الانتقالية.

يذكر أن خوان لابورتا يتولى رئاسة برشلونة منذ يوليو 2021، ويعتزم الترشح مجدداً في الانتخابات القادمة للدفاع عن موقعه واستمرار مشروعه مع النادي الكتالوني.

من جهته، يراقب عشاق النادي والجمهور عن كثب ما ستسفر عنه الانتخابات، إذ قد تشهد تغيرات كبيرة على صعيد الجهاز الفني والإداري للفريق، بما يؤثر على مستقبل هانز فليك واستقرار برشلونة خلال الموسم المقبل.