أجواء مليئة بالفرح.. زينة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة الأصدقاء

احتفلت الفنانة زينة بعيد ميلادها وسط اجواء اسرية ، ونشرت زينة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام لقطات من الاحتفال، والتي ظهرت فيها محاطة بأصدقائها في أجواء مليئة بالفرح والسعادة.

وعلقت زينة على الصور معبرة عن امتنانها وسعادتها، قائلة: "أروع احتفال بعيد ميلاد من أعظم وأحلى الأصدقاء في العالم! لقد جعلتموني سعيدة جدًا! شكرًا لكم من أعماق قلبي، أحبكم كثيرًا! وربنا ما يحرمني منكم".

إطلالات زينة في عيد ميلادها

تعتبر زينة من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات الموضة.

تفضل زينة دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

تعتمد زينة في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زينة على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها.