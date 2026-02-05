في عيد ميلادها الـ 49.. إطلالات أثارت الجدل لـ زينة

أحتفلت الفنانة زينة أمس 4 فبراير بعيد ميلادها الـ 49، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

إطلالات زينة في عيد ميلادها

تعتبر زينة من أشهر نجمات الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها وحرصها الدائم على اتباع احدث صيحات الموضة.

تفضل زينة دائما التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، تختار ما يتناسب معها ويبرز رشاقتها وقوامها المثالي.

تعتمد زينة في الكثير من الأحيان على الحقائب والأحذية التي تحمل توقيع دور الأزياء والبراندت العالمية وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير والنجمات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد زينة على تسريحات شعر بسيطة، وتختار صيحات مكياجا تتناسب مع وجهها وتكشف عن جمالها.

إليكم الصور..