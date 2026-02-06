قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رياضة

الزمالك على أعتاب ربع النهائي .. مواجهة زيسكو تحدد مصيره في الكونفدرالية.. هل يضمن الأبيض التأهل قبل الجولة الأخيرة؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تأمين بطاقة التأهل إلى ربع النهائي دون الحاجة للانتظار لنتائج المنافسين. 

تمثل  المباراة فرصة ذهبية للزمالك لتعزيز صدارته للمجموعة ورفع رصيده إلى 11 نقطة قبل المواجهة الأخيرة ضد كايزر تشيفز.

الزمالك يتصدر ترتيب المجموعة 
يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تراجع المصري إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي كايزر تشيفز ثالثًا بنفس الرصيد، فيما يقبع زيسكو يونايتد في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة فقط.

المباريات المتبقية للمجموعة الرابعة
يواجه الزمالك في الجولة الخامسة فريق زيسكو يونايتد خارج ملعبه في زامبيا، قبل أن يستضيف كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة بالقاهرة. أما المصري فسيلتقي كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا ثم يستقبل زيسكو في الجولة الأخيرة.

فرصة الزمالك في التأهل 

يقترب فريق الزمالك من حسم تأهله لدور ربع نهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ويسعي الزمالك لحصد 4 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي دون الالتفاف لنتائج اي من الفرق الأخرى  داخل المجموعة.

ويكفي الزمالك تحقيق فوز واحد مع تعادل سيكون كافيًا لرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو ما يضمن تاهله

أما السيناريو المثالي فهو تحقيق الفوز في المباراتين وهو ما سيمنحه 14 نقطة ويضعه في صدارة المجموعة

أما في حال تعثر الفريق في اي من المباريات فان الوضع سيصبح صعبا وعليه ان ينتظر نتائج الفرق الأخرى

أما المصري فيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام كايزر تشيفز على الأقل للحفاظ على أمل التأهل وإذا تعادل مع الفريق الجنوب إفريقي ثم فاز على زيسكو سيضمن مقعده في ربع النهائي برصيد 11 نقطة أما الهزيمة في المباراة المقبلة فستضعه في موقف صعب ليتم اللجوء إلى نتائج المباريات المباشرة لحسم المتأهلين.

المعركة مستمرة حتى النهاية وجميع التوقعات تشير إلى جولات حاسمة ستحدد هوية الفريقين المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل انطلاق المران الأساسي اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد ليفي مواناواسا في إطار الاستعداد لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخلال الجلسة شدد المدير الفني على أهمية المباراة المقبلة للحفاظ على صدارة المجموعة، مؤكداً ثقته في قدرات اللاعبين المتواجدين رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بـ ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات موضحاً بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها خلال المران استعداداً للقاء المرتقب.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم استعداداً لخوض مباراة زيسكو في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في مباراة تعتبر فرصة ذهبية للفريق الأبيض لتأمين التأهل إلى ربع النهائي.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على استاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

