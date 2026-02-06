الزمالك بـ الزي التقليدي وزيسكو بـ الأخضر| تفاصيل الإجتماع الفني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض ، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللونين الأخضر والبرتقالي، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا على نظيره فريق زيسكو الزامبي عصر بعد غد الأحد في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط فى كأس الكونفدرالية.