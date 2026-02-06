تعليق صادم من الدرديري لنجم الزمالك: فترة جميلة أتمنى ما تتكررش

أثار إلاعلامي عمرو الدرديري الجدل بنشر صورة نجم الزمالك شيكوبانزا بعد أنباء تلقيه عده عروض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الدرديري:قضينا سوا فترة جميلة أوي، أتمنى ما تتكررش .

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أول تدريباته في زامبيا استعدادًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي على استاد ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا عصر بعد غد الأحد على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وحقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فوزا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي تحقيق الفوز على زيسكو الزامبي واقتناص الثلاث نقاط خارج الديار.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مجموعته برصيد 8 نقاط يليه المصري البورسعيدي بـ 7 نقاط وكايزر تشيفز ثالثا بنفس الرصيد فيما يتذيل فريق زيسكو الزامبي الترتيب بدون نقاط.