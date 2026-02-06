سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي كأس الكونفدرالية.. سيكون صعبا في هذه الحالة

يقترب فريق الزمالك من حسم تأهله لدور ربع نهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية



ويسعي الزمالك لحصد 4 نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي دون الالتفاف لنتائج اي من الفرق الأخرى داخل المجموعة.

ويكفي الزمالك تحقيق فوز واحد مع تعادل سيكون كافيًا لرفع رصيد الفريق إلى 12 نقطة وهو ما يضمن تاهله

أما السيناريو المثالي فهو تحقيق الفوز في المباراتين وهو ما سيمنحه 14 نقطة ويضعه في صدارة المجموعة

أما في حال تعثر الفريق في اي من المباريات فان الوضع سيصبح صعبا وعليه ان ينتظر نتائج الفرق الأخرى

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



1- الزمالك برصيد 8 نقاط

2- المصري برصيد 7 نقاط

3- كايزر تشيفز برصيد 7 نقاط.

4- زيسكو من دون نقاط.