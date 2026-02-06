أحلامه بـ المونديال تتبخر.. شتيجن يودع جماهير جيرونا برسالة حزينة

تعرض حلم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بالمشاركة في كأس العالم 2026 لضربة قوية بعدما أعلن خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وودع شتيجن جماهير جيرونا الإسباني برسالة حملت نبرة حزينة رغم تأكيده تمسكه بالأمل والعودة بقوة بعد التعافي.

الحارس البالغ من العمر 33 عامًا انتقل إلى جيرونا قادمًا من برشلونة بحثًا عن فرصة جديدة تعيده للواجهة مع

المنتخب الألماني

.

لكن الإصابة الجديدة جعلت آماله في التواجد بـ مونديال 2026 شبه معدومة خاصة مع غيابه المؤكد عن مباريات ألمانيا الافتتاحية في عام 2026.



يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أكد دعمه الكامل لتير شتيجن، مشددًا على أن الأولوية حاليًا هي تعافيه دون أي ضغوط.

وتشير التقارير إلى إعتماد منتخب المانشافت على أوليفر باومان كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.

ويعيش شتيجن مرحلة صعبة في مسيرته بعد سنوات قضاها في ظل مانويل نوير لتستمر الإصابات في عرقلة محاولته لفرض نفسه كحارس أول لألمانيا.