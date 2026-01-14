هل يطرق تير شتيجن أبواب العالمي؟| أخطاء الحراس تضع النصر في مأزق.. وبرشلونة يظهر كحل غير متوقع

يعيش نادي النصر السعودي واحدة من أكثر فتراته ارتباكا هذا الموسم بعدما تحولت أخطاء حراس المرمى من مجرد تفاصيل فنية إلى عامل حاسم في فقدان النقاط وتراجع النتائج، ما وضع الجهاز الفني والإدارة أمام تحدي صعب وأعاد فتح ملف التعاقد مع حارس جديد بشكل عاجل وسط تداول اسم ألماني ثقيل هو مارك أندريه تير شتيجن حارس نادي برشلونة الأسباني.

النصر تعرض لثلاث هزائم متتالية في دوري روشن أمام الأهلي والقادسية والهلال ليبتعد عن صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن الهلال بعدما توقف رصيده عند 31 نقطة في وقت كان فيه الفريق مرشحًا قويًا للمنافسة حتى الجولات الأخيرة.

أخطاء فردية قلبت الموازين

النظرة السريعة لنتائج المباريات الثلاث تكشف أن القاسم المشترك بينها كان تراجع مستوى حراسة المرمى وتحديدًا الأخطاء الفردية للحارس نواف العقيدي التي جاءت في لحظات فارقة وغيرت مسار اللقاءات.

نواف العقيدي

في مواجهة القادسية خسر النصر مباراة كانت تسير نحو التعادل بعدما اندفع العقيدي خارج منطقته في تصرف غير محسوب ليمنح المنافس هدفًا سهلًا في مرمى خالي.

أما في ديربي الهلال فقد بلغت الأزمة ذروتها عندما تعرض الحارس للطرد بعد سلوك انفعالي عقب هدف التعادل تاركا فريقه يكمل المباراة منقوص العدد لينقلب التقدم النصراوي إلى خسارة قاسية.

جيسوس يطلق صافرة الإنذار

البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر لم يخف استياءه من تكرار الأخطاء، مؤكدًا في تصريحاته عقب مباراة الهلال أن المشكلة لم تعد فنية فقط بل ذهنية وانضباطية وهو ما يستدعي تدخلاً حاسمًا.

وأكد جيسوس أن الفريق كان الأفضل قبل الطرد وأن استمرار الوضع الحالي في مركز حراسة المرمى يمثل مخاطرة كبيرة في سباق الدوري مشددًا على أن البحث عن حلول أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل.

خيارات محدودة داخل النصر

محاولات النصر للاعتماد على البدائل لم تكن مطمئنة فالحارس البرازيلي بينتو الذي كان مرشحا للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية لم يقدم هو الآخر المستوى المنتظر منذ بداية الموسم وارتبط اسمه بأخطاء مؤثرة كان أبرزها في نهائي كأس السوبر السعودي ما جعل استمراره لا يمثل حلًا جذريًا للأزمة.

ومع محدودية الخيارات المحلية بدأ التفكير في استقدام اسم أوروبي كبير قادر على تحمل الضغوط وهنا عاد اسم تير شتيجن إلى الواجهة.

برشلونة بوابة الحل

في الطرف الآخر يعيش برشلونة وضعًا مختلفا لكنه لا يقل تعقيدًا فالحارس الألماني الذي ظل لسنوات الحارس الأول للفريق الكتالوني تراجع دوره بشكل واضح هذا الموسم خاصة بعد اعتماد المدرب هانز فليك على الإسباني خوان جارسيا إلى جانب وجود البولندي تشيزني ضمن الحسابات.

برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية خانقة قد لا يمانع في خروج تير شتيجن على سبيل الإعارة لتخفيف العبء المالي خصوصًا أن الحارس لا يشارك بانتظام رغم راتبه المرتفع.

مصلحة مشتركة

الصفقة المحتملة تحمل مكاسب واضحة لجميع الأطراف فالنصر سيحصل على حارس صاحب خبرة دولية طويلة قادر على إعادة الثقة للخط الخلفي في مرحلة حاسمة.. وبرشلونة يتخلص من عبء مالي دون خسائر فنية كبيرة.

أما تير شتيجن فسيجد فرصة حقيقية للعودة إلى المشاركة الأساسية وهو أمر حاسم في مسيرته الدولية.

ويدرك الحارس الألماني البالغ من العمر 33 عامًا أن البقاء على مقاعد البدلاء قد يهدد فرصه في التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 بينما اللعب بانتظام مع فريق بحجم النصر قد يعيد اسمه بقوة إلى حسابات الجهاز الفني للمانشافت.