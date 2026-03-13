قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يقرر صرف 4 ملايين جنيه للحكام
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإفطار على التمر في رمضان.. هل فرض أم سنة؟ دينا أبو الخير تجيب

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
البهى عمرو

كشفَت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن فضل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار خلال شهر رمضان، موضحة أن الفطر على التمر من السنن المحببة التي تحمل الكثير من البركات والخيرات للمسلم.

وأضافت دينا أبو الخير خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد أن السنة النبوية استحبت بدء الإفطار بالتمر، لما فيه من خير يعود بالنفع على الجسد والروح، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس فرضًا لكنه سنة يجب الاقتداء بها، لما لها من فضل كبير، حتى لمن لم يعتاد تناول التمر.

وتابع: الفوائد الصحية للتمر تجعل الاقتداء بهذه السنة مصدر خير للجسد والنفس، وأن من لا يستطيع تناوله لأي سبب يمكنه الإفطار بالماء دون أي إشكال شرعي، مع المحافظة على نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعت الداعية أن الالتزام بالسنن خلال شهر رمضان يجمع الحسنات ورفع الدرجات، موضحة أن أي سنة يقوم بها المسلم تُحتسب له كأجر الفريضة إذا صلحت النية والإخلاص في العمل، سواء في الأكل أو الصلاة أو الدعاء أو قراءة القرآن أو أي عبادة، كما أن اتباع السنة النبوية في كل الأعمال يُعد طريقًا لجني الخير في الدنيا والآخرة، ويضمن للمسلم الاستفادة من كل نافلة يقوم بها بإخلاص وصدق.

وختمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على ضرورة المحافظة على السنن النبوية خلال رمضان، والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع التفاصيل، لتحقيق أعظم الأجر والثواب، ويجب الاقتداء بالسنة والتمسك بما شرعه الله ورسوله في كل عبادة، مهما كانت بسيطة. 

الإفطار دينا أبو الخير الدكتورة دينا أبو الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

ارشيفي

عبور أول سفينة تركية لمضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط

حاملة طائرات أمريكية

خاتم الأنبياء : الجنود الأميركيون أشعلوا النار عمداً في حاملة الطائرات جيرالد فورد

حقل نفط

سقوط مسيرة في حقل مجنون النفطي في البصرة دون خسائر

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد