الإفطار على التمر في رمضان.. هل فرض أم سنة؟ دينا أبو الخير تجيب

كشفَت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير عن فضل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار خلال شهر رمضان، موضحة أن الفطر على التمر من السنن المحببة التي تحمل الكثير من البركات والخيرات للمسلم.

وأضافت دينا أبو الخير خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد أن السنة النبوية استحبت بدء الإفطار بالتمر، لما فيه من خير يعود بالنفع على الجسد والروح، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس فرضًا لكنه سنة يجب الاقتداء بها، لما لها من فضل كبير، حتى لمن لم يعتاد تناول التمر.

وتابع: الفوائد الصحية للتمر تجعل الاقتداء بهذه السنة مصدر خير للجسد والنفس، وأن من لا يستطيع تناوله لأي سبب يمكنه الإفطار بالماء دون أي إشكال شرعي، مع المحافظة على نية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وتابعت الداعية أن الالتزام بالسنن خلال شهر رمضان يجمع الحسنات ورفع الدرجات، موضحة أن أي سنة يقوم بها المسلم تُحتسب له كأجر الفريضة إذا صلحت النية والإخلاص في العمل، سواء في الأكل أو الصلاة أو الدعاء أو قراءة القرآن أو أي عبادة، كما أن اتباع السنة النبوية في كل الأعمال يُعد طريقًا لجني الخير في الدنيا والآخرة، ويضمن للمسلم الاستفادة من كل نافلة يقوم بها بإخلاص وصدق.

وختمت دينا أبو الخير حديثها بالتأكيد على ضرورة المحافظة على السنن النبوية خلال رمضان، والحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع التفاصيل، لتحقيق أعظم الأجر والثواب، ويجب الاقتداء بالسنة والتمسك بما شرعه الله ورسوله في كل عبادة، مهما كانت بسيطة.