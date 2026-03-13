قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات الإعلان عن الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه الطروحات في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة، بما يتيح للمواطنين فرصة امتلاك وحدة سكنية تتناسب مع قدراتهم المالية وتلبي احتياجاتهم المعيشية.

الإسكان الاجتماعي

وتعمل الحكومة من خلال هذه المبادرة على التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي داخل المدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويخفف الضغط السكاني عن المدن القديمة، إلى جانب توفير مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات في مختلف محافظات الجمهورية.

كما تهدف المبادرة إلى طرح وحدات بأسعار مناسبة مع إتاحة نظام تمويل عقاري بفائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، بما يساعد المواطنين على شراء الوحدات السكنية دون تحمل أعباء مالية كبيرة، فضلا عن دعم الأسر الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

الدخل الشهري
يلتزم المتقدم بالحدود القصوى للدخل الشهري التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

الحالة الاجتماعية
يتم تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم سواء كان أعزب أو متزوجا أو يعول أسرة، بما يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية المطلوب حجزها.

عدم الاستفادة السابقة
يشترط ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد حصل مسبقا على وحدة سكنية مدعومة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي برامج دعم سكني أخرى.

السن القانوني
يجب أن يكون المتقدم قد بلغ السن القانوني المحدد للتقديم على الوحدات السكنية.

عدد أفراد الأسرة
يلزم تحديد عدد أفراد الأسرة بدقة بما يتناسب مع مساحة الوحدة السكنية التي سيتم التقديم عليها.

المستندات المطلوبة
يجب تقديم المستندات الرسمية التي تثبت استحقاق الدعم، مثل شهادات إثبات الدخل والمستندات الشخصية المطلوبة.

الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة وتحديد الوحدة السكنية المراد حجزها.
تحميل كراسة الشروط الخاصة بالطرح وقراءتها جيدا للتعرف على جميع التفاصيل.
سداد مقدم جدية الحجز وفقا لمساحة الوحدة ونوعها.
متابعة حالة الطلب إلكترونيا حتى مرحلة التخصيص النهائي للوحدة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026

من المتوقع طرح الوحدات السكنية الجديدة في عدد من المدن الجديدة ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني، ومن أبرزها:

حدائق أكتوبر
أكتوبر الجديدة
القاهرة الجديدة
مدينة العبور
المنيا الجديدة
غرب أسيوط
غرب قنا

شروط إضافية للتقديم

توجد مجموعة من الضوابط الإضافية التي يجب الالتزام بها عند التقديم للحصول على الوحدات السكنية، وتشمل:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وقت التقديم.
ألا يكون المتقدم أو أسرته الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد حصلوا من قبل على وحدة سكنية مدعومة.
الالتزام بحدود الدخل التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي للفئات المستحقة للدعم.
أن يكون المتقدم من سكان المحافظة التي تقع بها الوحدة السكنية أو يعمل بها.

الإسكان الاجتماعي الإسكان سكن لكل المصريين سكن

