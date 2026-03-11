في أسوان.. إزالة 7 حالات تعد بمنطقة الإسكان المميز.. وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام حملة مكبرة بإزالة 7 حالات تعد على أراضي الدولة بمنطقة الإسكان المميز على مساحة 1100 م2 ، والتحفظ على عدد 2 مركبة توك توك، مع تحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مطلقاً في التعامل الفوري مع أي حالات تعد، وخاصة المستحدثة منها من خلال الإزالة لها، وهو ما يتم تنفيذه حالياً ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28.

جهود متنوعة

ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الجهود المتواصلة والمكثفة لفرض هيبة الدولة، والمواجهة الحازمة للتعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على حق الشعب فى أرضيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى ظل متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وقد شارك في جهود الحملة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، وأيضاً محمد ممدوح معاون المحافظ للمتابعة الميدانية ، واللواء أحمد صلاح الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورئيس حى جنوب ، وكذا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والمركبات المختلفة .