الوادي الجديد: استنباط أصناف جديدة من القمح ترفع الانتاجية بنسبة 30%

بحثت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، آفاق التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية في المجالات الزراعية والتطبيقات البحثية ذات الصلة بالأمن الغذائى، خلال لقائها مع الأستاذ الدكتور نادر عبد الحليم نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، بمقر الهيئة ، بحضور عدد من القيادات العلمية والباحثين بالهيئة.

وشهد اللقاء استعراض نتائج التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة في مجال إنتاج وإكثار بذور الأساس لأصناف القمح عالية الإنتاجية، والتي نجح علماء الهيئة في استنباطها وتسجيلها بوزارة الزراعة خلال أغسطس 2025، أبرزها صنفا «طاقة 152» و«طاقة 4»، بمعدلات إنتاجية مرتفعة تصل إلى نحو 30% مقارنة بأفضل الأصناف المتداولة، فضلاً عن اجتيازها مختلف الاختبارات المعملية والحقلية وفق أعلى معايير السلامة الحيوية.

وأكدت محافظ الوادي الجديد ، أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجاً ناجحاً لتسخير البحث العلمي التطبيقي في خدمة قضايا التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجبة، مشيدةً بالنتائج المتميزة التي حققتها تجربة الإكثار والتي سجلت معدلات إنتاجية غير مسبوقة، فضلًا عن ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأبدت المحافظ ترحيبها بتوسيع مجالات التعاون مع الهيئة في قطاع صناعة التمور، وذلك من خلال الاستفادة من التطبيقات البحثية الخاصة بالوقاية من الإصابات الحشرية والميكروبية والحفاظ على جودة التمور ورفع قدرتها التنافسية تمهيداً لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام هذا المحصول الاستراتيجي.