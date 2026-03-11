قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
محافظات

أسوان مقصد السائحين .. أسعار الرحلات النيلية اليوم الأربعاء 11-3-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر “صدى البلد” أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

