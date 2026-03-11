قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
شهدت منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء ليلة كروية مشتعلة بعد ما أقيمت أربع مواجهات قوية جمعت ثمانية من كبار أندية القارة العجوز في مباريات حفلت بالإثارة والأهداف والنتائج اللافتة لتضع ملامح أولية لصراع التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولات الإياب المرتقبة الأسبوع المقبل.

وأسفرت مباريات أمس عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد فقط في جولة أكدت من جديد أن الأدوار الإقصائية في البطولة الأغلى أوروبيًا لا تعترف بالحسابات المسبقة.

برشلونة ينجو من الخسارة أمام نيوكاسل 

في واحدة من أكثر مباريات الليلة إثارة خطف برشلونة تعادلًا قاتلًا من مضيفه نيوكاسل بعد مباراة متقلبة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة.

وسيطر الحذر التكتيكي على معظم فترات اللقاء مع تبادل الاستحواذ والفرص بين الفريقين بينما فشل كلاهما في ترجمة محاولاته إلى أهداف طوال أكثر من 80 دقيقة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي نجح نيوكاسل في خطف هدف التقدم عبر هارفي بارنز في الدقيقة 86 ليشعل أجواء ملعب اللقاء ويضع الفريق الإنجليزي على أعتاب فوز ثمين.

لكن برشلونة رفض الاستسلام في اللحظات الأخيرة إذ حصل على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة ترجمها الموهبة الشابة لامين يامال بنجاح إلى هدف التعادل ليحافظ الفريق الكتالوني على آماله قبل مواجهة الإياب المرتقبة على ملعب كامب نو.

بايرن ميونخ يوجه ضربة قاسية لأتالانتا

أما المباراة الأكثر إثارة من حيث الأهداف فجاءت من نصيب بايرن ميونخ الذي قدم عرضًا هجوميًا كاسحًا خارج أرضه بعدما اكتسح مضيفه أتالانتا بنتيجة ثقيلة بلغت ستة أهداف مقابل هدف واحد.

البافاري فرض سيطرته مبكرًا ونجح في التقدم بثلاثية سريعة في الشوط الأول حملت توقيع جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 12 ثم مايكل أوليز في الدقيقة 22 قبل أن يعزز سيرج غنابري النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني واصل العملاق الألماني تفوقه حيث سجل نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 52 قبل أن يضيف أوليز هدفه الشخصي الثاني والخامس للفريق في الدقيقة 64.

ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى عزز جمال موسيالا الغلة بهدف سادس في الدقيقة 67 بينما اكتفى أتالانتا بهدف شرفي في الوقت بدل الضائع عبر ماريو باساليتش في نتيجة وضعت بايرن ميونخ عمليًا على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي.

أتلتيكو مدريد يمطر شباك توتنهام بخماسية

وفي مواجهة أخرى قدم أتلتيكو مدريد عرضًا هجوميًا قويًا بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

الفريق الإسباني بدأ المباراة بقوة كبيرة حيث افتتح ماركوس يورينتي التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة قبل أن يضاعف أنطوان جريزمان النتيجة في الدقيقة 14.

ولم يكتف أصحاب الأرض بذلك إذ أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة فقط ثم سجل روبين لو نورماند الهدف الرابع في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بتفوق واضح لأتلتيكو.

وفي الشوط الثاني عاد ألفاريز ليضيف الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 55 بينما سجل توتنهام هدفين لتقليص الفارق عن طريق بيدرو بورو في الدقيقة 26 ودومينيك سولانكي في الدقيقة 76.

وتعكس هذه النتيجة استمرار معاناة الفريق اللندني في الفترة الأخيرة حيث يعيش توتنهام موسمًا صعبًا على مختلف المستويات.

جلطة سراي يواصل عقدته لليفربول

وفي مفاجأة لافتة نجح جلطة سراي التركي في تحقيق فوز ثمين على ضيفه ليفربول بهدف دون رد ليواصل تفوقه على الفريق الإنجليزي في مواجهاتهما هذا الموسم.

وجاء هدف المباراة الوحيد مبكرًا عبر ماريو ليمينا في الدقيقة السابعة ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين آخرين بواقع هدف لكل فريق إلا أن تقنية الفيديو "فار" تدخلت لإلغائهما ليحافظ الفريق التركي على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتائج تظل معظم بطاقات التأهل مفتوحة حتى مباريات الإياب التي ينتظر أن تحمل المزيد من الإثارة والحسم في سباق الوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية.

