اللاعبون الأعلى أجرا في دوري أبطال أوروبا.. ما موقف صلاح ومرموش؟

مع انطلاق منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، تتجه الأنظار إلى المواجهات القوية التي تجمع عدداً من أبرز أندية القارة، وسط حضور لافت لنجوم الكرة العالمية، ومن بينهم اللاعبان المصريان محمد صلاح وعمر مرموش.

وتقام مباريات الذهاب لهذه المرحلة بمشاركة فرق كبيرة تسعى لحجز مقاعدها في الدور ربع النهائي من البطولة الأهم على مستوى الأندية في أوروبا.

وعلى الصعيد اللاعبين، هناك منافسة أخرى بين الأعلى أجرا حاليا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ضمنهم الثنائي المصري مرموش وصلاح.

الأعلى أجرا في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير شبكة “GiveMeSport” البريطانية عن قائمة أعلى اللاعبين أجراً المشاركين في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هذه القائمة بعدما بلغ راتبه الأسبوعي نحو 525 ألف جنيه إسترليني.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، في المركز الثاني براتب أسبوعي يصل إلى 520 ألف جنيه إسترليني.

أما المركزان الثالث والرابع فكانا من نصيب هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، حيث يحصل كل منهما على راتب أسبوعي يقدر بنحو 416 ألف جنيه إسترليني.

وفي المرتبة الخامسة جاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم اللعبة في أوروبا.

من جهة أخرى، ظهر اسم مصري آخر في القائمة، وهو عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، الذي احتل المركز التاسع عشر بين أعلى اللاعبين أجراً في دور الـ16 من البطولة القارية، حيث يتقاضى راتباً أسبوعياً يبلغ نحو 295 ألف جنيه إسترليني.

وتعكس هذه الأرقام حجم القيمة الفنية والتسويقية للنجوم المشاركين في دوري أبطال أوروبا، إذ تجمع البطولة بين أفضل اللاعبين في العالم، كما تؤكد استمرار حضور اللاعبين المصريين في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.

منافسات دوري أبطال أوروبا

حقق جالاتا سراي فوزاً صعباً وثميناً على حساب ضيفه ليفربول بقيادة محمد صلاح ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.

استضاف الفريق التركي منافسه ليفربول في مدينة إسطنبول التركية، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن جالاتا سراي من الانتصار بنتيجة هدف دون رد، ليكون ثاني فوز له أمام "الريدز"، بعدما حقق نفس النتيجة في مرحلة الدوري.

فيما يخوض المصري الآخر عمر مرموش، مباراة قوية غدا الأربعاء، عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي، ريال مدريد في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على قناة Bein Sports 2.