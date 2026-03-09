سلوت حسم الأمر.. هل يشارك محمد صلاح أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال؟

حسم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، موقفه بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مواجهة جالاتا سراي، المقرر إقامتها ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه في المواجهة السابقة بين الفريقين لن يتكرر هذه المرة.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام الفريق التركي، في لقاء يسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي غدًا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كان ليفربول قد تأهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 18 نقطة.

وفي المقابل، صعد جالاتا سراي إلى الملحق بعد احتلاله المركز العشرين برصيد 10 نقاط، قبل أن يواجه يوفنتوس في الدور الإقصائي، حيث فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الإياب، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين.

هل يشارك صلاح أمام جالاتا سراي؟

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في مرحلة المجموعات قد شهدت مفاجأة فنية، بعدما بدأ محمد صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، في قرار أثار الكثير من التساؤلات وقتها.

وانتهت تلك المباراة بفوز جالاتا سراي بهدف دون رد، وهو ما زاد من الجدل حول اختيارات الجهاز الفني للريدز.

التقارير الصحفية الإنجليزية، وعلى رأسها صحيفة "ليفربول إيكو"، كشفت أن سلوت قرر هذه المرة الدفع بصلاح في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الثلاثاء، ما يعني أن المدرب الهولندي لن يكرر سيناريو إبقاء النجم المصري خارج التشكيلة منذ البداية.

ويأتي هذا القرار في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على أبرز عناصر الفريق الهجومية.

أرقام محمد صلاح الأخيرة

يبدو أن المستوى الذي يقدمه صلاح في الفترة الأخيرة كان عاملًا مهمًا في تغيير موقف المدرب، فبعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب، استعاد اللاعب مستواه المميز وساهم بفاعلية في نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وتشير الأرقام إلى أن صلاح سجل أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول في مختلف البطولات منذ عودته من البطولة القارية.

كما تمكن قائد المنتخب المصري من استعادة حسه التهديفي في المسابقات المحلية، حيث سجل هدفًا في شباك وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، قبل أن يهز الشباك مجددًا في مواجهة الفريق ذاته ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهله إلى الدور ربع النهائي.

وبذلك يدخل ليفربول المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي وهو يعول كثيرًا على تألق نجمه المصري، الذي يعد أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق في المنافسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.