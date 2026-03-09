قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سلوت حسم الأمر.. هل يشارك محمد صلاح أمام جالاتا سراي في دوري الأبطال؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

حسم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، موقفه بشأن مشاركة النجم المصري محمد صلاح في مواجهة جالاتا سراي، المقرر إقامتها ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن القرار الذي اتخذه في المواجهة السابقة بين الفريقين لن يتكرر هذه المرة. 

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام الفريق التركي، في لقاء يسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على جالاتا سراي غدًا في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كان ليفربول قد تأهل إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات برصيد 18 نقطة.

وفي المقابل، صعد جالاتا سراي إلى الملحق بعد احتلاله المركز العشرين برصيد 10 نقاط، قبل أن يواجه يوفنتوس في الدور الإقصائي، حيث فاز عليه بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب، قبل أن يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الإياب، ليحسم التأهل بمجموع المباراتين.

هل يشارك صلاح أمام جالاتا سراي؟

كانت المواجهة الأولى بين الفريقين في مرحلة المجموعات قد شهدت مفاجأة فنية، بعدما بدأ محمد صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، في قرار أثار الكثير من التساؤلات وقتها. 

وانتهت تلك المباراة بفوز جالاتا سراي بهدف دون رد، وهو ما زاد من الجدل حول اختيارات الجهاز الفني للريدز. 

التقارير الصحفية الإنجليزية، وعلى رأسها صحيفة "ليفربول إيكو"، كشفت أن سلوت قرر هذه المرة الدفع بصلاح في التشكيل الأساسي خلال مواجهة الثلاثاء، ما يعني أن المدرب الهولندي لن يكرر سيناريو إبقاء النجم المصري خارج التشكيلة منذ البداية. 

ويأتي هذا القرار في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في الاعتماد على أبرز عناصر الفريق الهجومية. 

أرقام محمد صلاح الأخيرة 

يبدو أن المستوى الذي يقدمه صلاح في الفترة الأخيرة كان عاملًا مهمًا في تغيير موقف المدرب، فبعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب، استعاد اللاعب مستواه المميز وساهم بفاعلية في نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة. 

وتشير الأرقام إلى أن صلاح سجل أربعة أهداف وصنع أربعة أخرى خلال 11 مباراة خاضها مع ليفربول في مختلف البطولات منذ عودته من البطولة القارية.

كما تمكن قائد المنتخب المصري من استعادة حسه التهديفي في المسابقات المحلية، حيث سجل هدفًا في شباك وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، قبل أن يهز الشباك مجددًا في مواجهة الفريق ذاته ضمن بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهي المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهله إلى الدور ربع النهائي. 

وبذلك يدخل ليفربول المواجهة المرتقبة أمام جالاتا سراي وهو يعول كثيرًا على تألق نجمه المصري، الذي يعد أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق في المنافسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح مباراة ليفربول وجالاتا سراي موعد مباراة ليفربول وجالاتا سراي سلوت أهداف محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا جوزيف يزور الدير المُحرق العامر والكلية الإكليريكية بالدير

الفريق الطبي المعالج لحالة الطفل

معجزة بمستشفى العجوزة.. إنقاذ طفل اخترق جسم معدني رقبته حتى قاع العين

تكريم نجوى محمود عبدالموجود الممرضة بمستشفى المقطم

نقابة التمريض تكرم ممرضة المقطم لانقاذها مصاب في حادث.. صور

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد