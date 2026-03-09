محمد صلاح: معتمد جمال صنع حالة مميزة بين لاعبي الزمالك

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الحضور الجماهيري للقلعة البيضاء خلال المباريات الماضية سبب رئيسي في انتصارات الفريق هذا الموسم سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية.

وقال صلاح ، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: "معتمد جمال صنع حالة مميزة بين لاعبي الزمالك والعدل بين اللاعبين هو ما جعل الأداء بهذا الشكل المميز إلى جانب الانسجام الذي ظهر مؤخرا وهذا اجتهاد من الجهاز الفني".

وأضاف: "لاعبو الزمالك يقدمون نتائج وأداء مميز رغم الأزمات المالية التي تعرضوا لها هذا الموسم وأشكرهم على كل ما قدموه".