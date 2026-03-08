لاعبو الزمالك غير المشاركين بمباراة الاتحاد يؤدون تدريبات قوية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين، من مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز ، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية ، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في إطار مؤجلات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري.