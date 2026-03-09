دعاء الإفطار بعد الصيام لتفريج الهموم وتيسير الأحوال في رمضان

لحظة الإفطار في شهر رمضان للصائمين من أعظم اللحظات الروحانية التي ينتظرها كل مسلم يوميا، حيث يجتمع فيها فضل الصيام مع استجابة الدعاء، ويحرص كثيرون على ترديد دعاء الإفطار لطلب الرحمة والمغفرة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعاء الصائم عند الإفطار من الدعوات التي لا تُرد.

وفي هذه اللحظات المباركة، يرفع الصائم يديه ويتضرع إلى الله بعد يوم من الصيام، راجيا تحقيق أمنياته ونيل الثواب، لتكون لحظة الإفطار فرصة عظيمة لاغتنام أفضل أدعية رمضان والتقرب إلى الله بخشوع وطمأنينة وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأدعية.

دعاء الإفطار بعد الصيام لتهوين الأحوال

يستحب قول دعاء الإفطار للصائم قبل تناول الطعام فهي لحظات يرجى منها قول الدعوات ومن أفضل صيغ دعاء الإفطار أن يقول الصائم:

اللهمَّ اقسِمْ لنا مِنْ خشيَتِكَ ما تحولُ بِهِ بينَنَا وبينَ معاصيكَ، ومِنْ طاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بِهِ جنتَكَ، ومِنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَيْنَا مصائِبَ الدُّنيا، اللهمَّ متِّعْنَا بأسماعِنا، وأبصارِنا، وقوَّتِنا ما أحْيَيْتَنا، واجعلْهُ الوارِثَ مِنَّا، واجعَلْ ثَأْرَنا عَلَى مَنْ ظلَمَنا، وانصرْنا عَلَى مَنْ عادَانا، ولا تَجْعَلِ مُصِيبَتَنا في دينِنِا، ولَا تَجْعَلِ الدنيا أكبرَ هَمِّنَا، ولَا مَبْلَغَ عِلْمِنا، ولَا تُسَلِّطْ عَلَيْنا مَنْ لَا يرْحَمُنا.

دعاء الإفطار للنبي

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الإفطار وهو صائم لذا يستحب أن يختتم كل مسلم يوم صيامه بترديد دعاء الإفطار ويقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله".

ومن صيغ دعاء الإفطار للنبي أن نقول:

اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.

اللهم تقبل صيامي وقيامي واغفر لي ذنبي.

اللهم اجعل صيامي مقبولاً وذنوبي مغفورة وعملي صالحاً.

اللهم ارزقني تقوى القلب وخشوع الروح عند إفطاري وصيامي.

دعاء الإفطار اليوم 19 رمضان

دعاء الإفطار اليوم 19 رمضان من أعظم ما يبدأ به المؤمن إفطاره لأن الدعاء من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، وخير الدعاء هو ما دعاء الصائم عند الإفطار ما يلي :

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

دعاء الإفطار للفرج وتفريج الكروب