معنى النبي الأمي؟.. طفلة تسأل وإمام مسجد السيدة زينب يرد

وجهت الطفلة سلمى، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ايه معنى النبي الأمي؟.

وقال أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز عن سيدنا محمد: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ" منوها أن لفظ الأمي حين يطلق على أي شخص، يكون بمعنى الذم أو النقص أو العجز، لكن في حق سيدنا رسول الله فهو معجزة ويعتبر صفة كمال.

وأشار إلى أن الإنسان كي يتعلم عليه أن يذهب للمدرسة لتعلم القراءة والكتابة أو ينزل عليه الوحي، فالبشر ليس لهم طريق للتعلم إلا المدرسة، أما النبي الكريم فنزل عليه الوحي وهو معجزة للنبي، ورغم أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، فأنزل الله عليه القرآن ليعلمه للناس ويعلمهم أمور كثيرة أخرى علمها الله له.

فضل طلب العلم في الإسلام

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن طلب العلم والاجتهاد في الدراسة، عبادة يحبها الله تعالى ونبيه الكريم، وفيها إدخال السرور على الأسرة، وفيها نفع للنفس ونفع للأمة والبلاد والعباد، مستشهدا بقوله تعالى "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ".

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي يقول "من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن اخذ به أخذ بحظ وافر".

وأشار إلى أن طلب العلم طريق يوصل المسلم إلى الجنة، فعلينا التعلم والدراسة والمذاكرة والقراءة، فهي عبادة يحبها الله ورسوله وتدخل السرور على الأسرة.

كما يجب علينا احترام المعلم وتقديره وتوقيره، وعدم الإساءة إليه وخفض الصوت أمامه تواضعا له، كما يجب احترام الزملاء في المدرسة وعدم جرح مشاعرهم بالإساءة من الكلمات، وعدم السخرية والتنابز بالألقاب لأن الله سيحاسب على هذا الأمر.

وحذر أحمد عصام فرحات، من السخرية بين الزملاء في المدرسة، مستشهدا بقوله تعالى "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".