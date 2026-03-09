ارتفاع أسعار الذهب الآن.. 30 جنيها لعيار 21

يحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب داخل محال الصاغة، بهدف تحديد التوقيت الأنسب للشراء أو البيع وفقا لحركة السوق.

أسعار الذهب

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع بين المواطنين في مصر، سواء لأغراض الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، خاصة في ظل التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الأربع الماضية، حيث صعد سعر عيار 21 بنحو 30 جنيها في سعر البيع، وذلك في ظل حالة التقلب التي تسيطر على الأسواق العالمية وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية الدولية.



شهدت أسعار الذهب ارتفاع وفق آخر التحديثات، حيث سجل عيار 24 نحو 8,525 جنيها للبيع و8,470 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، حوالي 7,460 جنيها للبيع و7,410 جنيهات للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 6,395 جنيها للبيع و6,350 جنيها للشراء، في حين وصل سعر عيار 14 إلى 4,975 جنيها للبيع و4,940 جنيها للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 59,680 جنيها للبيع و59,280 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة بالجنيه نحو 265,180 جنيها للبيع و263,400 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة بالدولار حوالي 5,124.79 دولار.

أسعار الذهب



اسعار الذهب منذ 4 ساعات

سجل عيار 24 نحو 8,490 جنيها للبيع و8,435 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 21 نحو 7,430 جنيها للبيع و7,380 جنيها للشراء، وسجل عيار 18 حوالي 6,370 جنيها للبيع و6,325 جنيها للشراء.

كما وصل عيار 14 إلى 4,955 جنيها للبيع و4,920 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 59,440 جنيها للبيع و59,040 جنيها للشراء.

وبلغت الأونصة بالجنيه حوالي 264,115 جنيها للبيع و262,335 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,074.6 دولار.

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها:

الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب

تؤثر مستويات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب في الأسواق، بشكل مباشر على حركة الأسعار.

فعندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

أسعار الفائدة عالميا

تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب.

فعند خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتجه المستثمرون غالبا إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا بديلا، ما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعاره.

أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة، وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق الدولية إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط، الأمر الذي يدعم زيادة الطلب عليه ويرفع قيمته.

وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية على المستوى العالمي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثير من المستثمرين والأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم.