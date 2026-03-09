قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استاذ تمويل: تحريك أسعار الطاقة عالميا خلال الفترة المقبلة
رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
بعد خضوعه للجراحة .. وزيرة الثقافة تطمئن الجمهور على صحة هانى شاكر
أحمد موسى: زيادة الحد الأدنى للأجور ومن المتوقع سيكون 10 آلاف جنيه
فضل العشر الأواخر من رمضان .. تعرف على أبرز علامات ليلة القدر فيها
أحمد موسى: الارتفاع التاريخي للنفط سيؤثر على أسعار السلع في مصر
أحمد موسى: اصطفوا خلف مصر.. والتوترات ترفع أسعار النفط عالميًا
بنتيجة 1-1.. تعادل إيجابي بين الأهلي وطلائع الجيش في الشوط الأول
السيدة انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 20.. محمود عزت يعترف باختراق قوات الأمن للجماعة الإرهابية
السيدة انتصار السيسي تكرم مجموعة من ملهمات مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. 30 جنيها لعيار 21

أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

يحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على متابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب داخل محال الصاغة، بهدف تحديد التوقيت الأنسب للشراء أو البيع وفقا لحركة السوق.

أسعار الذهب

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع بين المواطنين في مصر، سواء لأغراض الادخار طويل الأجل أو الاستثمار، خاصة في ظل التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات الأربع الماضية، حيث صعد سعر عيار 21 بنحو 30 جنيها في سعر البيع، وذلك في ظل حالة التقلب التي تسيطر على الأسواق العالمية وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية الدولية.


شهدت أسعار الذهب ارتفاع وفق آخر التحديثات، حيث سجل عيار 24 نحو 8,525 جنيها للبيع و8,470 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، حوالي 7,460 جنيها للبيع و7,410 جنيهات للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 6,395 جنيها للبيع و6,350 جنيها للشراء، في حين وصل سعر عيار 14 إلى 4,975 جنيها للبيع و4,940 جنيها للشراء. 

أما الجنيه الذهب فقد بلغ 59,680 جنيها للبيع و59,280 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة بالجنيه نحو 265,180 جنيها للبيع و263,400 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة بالدولار حوالي 5,124.79 دولار.

أسعار الذهب


اسعار الذهب منذ 4 ساعات

سجل عيار 24 نحو 8,490 جنيها للبيع و8,435 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 21 نحو 7,430 جنيها للبيع و7,380 جنيها للشراء، وسجل عيار 18 حوالي 6,370 جنيها للبيع و6,325 جنيها للشراء.

كما وصل عيار 14 إلى 4,955 جنيها للبيع و4,920 جنيها للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 59,440 جنيها للبيع و59,040 جنيها للشراء. 

وبلغت الأونصة بالجنيه حوالي 264,115 جنيها للبيع و262,335 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار نحو 5,074.6 دولار.

أسعار الذهب 

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من أبرزها:

الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب

تؤثر مستويات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب في الأسواق، بشكل مباشر على حركة الأسعار. 

فعندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض، تميل الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

أسعار الفائدة عالميا

تلعب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب. 

فعند خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يتجه المستثمرون غالبا إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا بديلا، ما يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعاره.

أسعار النفط العالمية

تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة، وغالبا ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق الدولية إلى توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة للتحوط، الأمر الذي يدعم زيادة الطلب عليه ويرفع قيمته.

وفي ظل هذه المتغيرات الاقتصادية، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية على المستوى العالمي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الكثير من المستثمرين والأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب الذهب لذهب ارتفاع سعر الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

ترشيحاتنا

السعودية تؤكد تضامنها المطلق مع الكويت والإمارات إثر استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية

السعودية تؤكد تضامنها المطلق مع الكويت والإمارات إثر استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية

المنتخب الإيراني للسيدات

بعد تصريحات ترامب.. أستراليا تمنح اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني للكرة

السعودية: تدمير تسع مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

السعودية: تدمير تسع مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

بالصور

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد