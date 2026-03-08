أشهر عيار ذهب يسجل 7240 جنيه اليوم 8-3-2026

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجل أخر تحديث لسعر أشهر عيار ذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا 7240 جنيه للشراء و7190 جنيه للبيع.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير .

تحرك الذهب

وارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة جديدة بلغت 20 جنيه إضافية بعد ساعة واحدة من التعاملات المسائية على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب في أول التعاملات المسائية

ومع أول تعاملات اليوم ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس ليصل إجمالي صعوده نحو 70 جنيه في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 7240 جنيه.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8274 جنيه للشراء و 8217 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7585 جنيه للشراء و 7532 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7240 جنيه للشراء و7190 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6205 جنيه للشراء و 6163 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 57.92 ألف جنيه للشراء و57.52 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5172 دولار للشراء و 5171 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بنحو 2% متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توجه المستثمرين نحو السيولة لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تقلبات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية

وسجلت أسعار المعادن النفيسة شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع، نتيجة الصدمة والقلق اللذين أعقبا الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وقفزت الأوقية في بداية الأسبوع لتلامس مستوى قياسيًا تاريخيًا قرب 5420 دولارًا، قبل أن تتراجع لاحقًا مع توجه المستثمرين إلى جني الأرباح وترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط.

ومع توالي الأخبار اليومية القادمة من المنطقة، تأثرت أسواق النفط والعملات والأسواق المالية العالمية، بينما ظل الذهب يتحرك في نطاق عرضي، إذ لم تتضح بعد الصورة الكاملة لتداعيات الصراع على المدى المتوسط.

نمط الملاذ الآمن لم يتحقق بالكامل أوضح أن الذهب أنهى أسبوعًا محبطًا، بعدما فشل في تحقيق الأداء التقليدي المتوقع للأصول الآمنة.

فمع بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار سريعًا عقب الضربات العسكرية، إلا أن موجة صعود الذهب لم تستمر طويلًا، حيث تعرضت الأسعار لضغوط بيع قوية نتيجة عمليات جني الأرباح.