مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم في قرية بالغربية
بالأسماء.. 11 مصابا في حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالمنوفية
الحبس عامين عقوبة شهادة الزور في الجنح والمخالفات والدعاوى المدنية .. تفاصيل
روابط تحميل النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
انفجـ.ـار بالقرب من السفارة الأمريكية في النرويج دون وقوع إصابات
نجح في احتواء لاعبي الفريق.. عمرو فهيم يُشيد بمعتمد جمال
إمام مسجد السيدة زينب يكشف 8 أعمال تُعادل جزاء الحج |وفيديو
نظر دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب في قضية السب.. اليوم
أعمال لها ثواب الحج.. اطوي الزمن بجلسة ذكر بعد الفجر
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية «زيرو» تحت المليون جنيه..مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


لوتس تكشف عن نسختها الجديدة For Me.. رياضية بتقنيات هجينة| صور
كشفت لوتس عن تقديم طرازها الجديد الذي يحمل اسمFor Me ، وهو نموذج ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويعتمد على منظومة تشغيل هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية.

روسيا تزيح الستار عن سيارات موسكفيتش الجديدة| صور
أزاحت شركة موسكفيتش الروسية الستار عن جيل جديد من سياراتها الكروس أوفر خلال فعاليات منتدى ForAuto 2026، حيث قدمت نموذجين جديدين يحملان اسمي M70 وM90، في خطوة تعكس توجه الشركة لإعادة إحياء العلامة التاريخية وتوسيع حضورها في سوق السيارات الحديثة.

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟ | صور
تواصل JMC توسيع حضورها في فئة الشاحنات البيك أب من خلال طراز فيجاس موديل 2026، الذي يأتي بمجموعة من التحديثات في التصميم والتجهيزات مع الحفاظ على الطابع العملي.

بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
تقدم GMC عملاق تصنيع السيارات، مجموعة كبيرة من إصداراتها عالميًا، ومنها النسخة “سييرا” الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" ذات المظهر الرياضي، والخالية من الانبعاثات الكربونية، مع باقة كبيرة من المواصفات عالية الأداء.

5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار
يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس أوفر المدمجة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المتنوعة.

أخبار فورمولا 1.. بياستري يتصدر التجربة الحرة لسباق أستراليا
شهدت انطلاقة فعاليات سباق جائزة أستراليا الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أجواء تنافسية مبكرة، مع إقامة التجارب الحرة الأولى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن. 

أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السعودية| صور
تعتبر السيارة هيونداي سوناتا واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية باختلاف أجيالها، وتعزز من تواجدها في السوق السعودي، عبر تصميم عصري من عائلة السيدان، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 104.154 ريال.

كل ما تريد معرفته عن رينو أركانا 2026 الجديدة.. صور
تعزز علامة رينو الفرنسية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة من إصداراتها، ومنها النسخة أركانا موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

عمرو اديب

حكمت عليا قبل القاضي.. داليا فؤاد توجه رسالة نارية لعمرو أديب

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

وقف 9 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بالغربية

أمن الغربية يحرر 124 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

استكمال محاكمة 6 متهمين بقضية خلية المرج الثالثة.. اليوم

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

