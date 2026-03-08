أخبار السيارات| 5 سيارات رياضية «زيرو» تحت المليون جنيه..مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



لوتس تكشف عن نسختها الجديدة For Me.. رياضية بتقنيات هجينة| صور

كشفت لوتس عن تقديم طرازها الجديد الذي يحمل اسمFor Me ، وهو نموذج ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويعتمد على منظومة تشغيل هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحركات كهربائية.

روسيا تزيح الستار عن سيارات موسكفيتش الجديدة| صور

أزاحت شركة موسكفيتش الروسية الستار عن جيل جديد من سياراتها الكروس أوفر خلال فعاليات منتدى ForAuto 2026، حيث قدمت نموذجين جديدين يحملان اسمي M70 وM90، في خطوة تعكس توجه الشركة لإعادة إحياء العلامة التاريخية وتوسيع حضورها في سوق السيارات الحديثة.

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم JMC فيجاس 2026 الجديدة؟ | صور

تواصل JMC توسيع حضورها في فئة الشاحنات البيك أب من خلال طراز فيجاس موديل 2026، الذي يأتي بمجموعة من التحديثات في التصميم والتجهيزات مع الحفاظ على الطابع العملي.

بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا

تقدم GMC عملاق تصنيع السيارات، مجموعة كبيرة من إصداراتها عالميًا، ومنها النسخة “سييرا” الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" ذات المظهر الرياضي، والخالية من الانبعاثات الكربونية، مع باقة كبيرة من المواصفات عالية الأداء.

5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الرياضية، سواء من عائلة الـ SUV أو الكروس أوفر المدمجة، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى التصميم، والارتفاع المناسب، بالإضافة إلى المساحة الرحبة، والتجهيزات المتنوعة.

أخبار فورمولا 1.. بياستري يتصدر التجربة الحرة لسباق أستراليا

شهدت انطلاقة فعاليات سباق جائزة أستراليا الكبرى لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أجواء تنافسية مبكرة، مع إقامة التجارب الحرة الأولى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن.

أسعار ومواصفات هيونداي سوناتا 2026 في السعودية| صور

تعتبر السيارة هيونداي سوناتا واحدة من أبرز الإصدارات التي قدمتها العلامة الكورية الجنوبية باختلاف أجيالها، وتعزز من تواجدها في السوق السعودي، عبر تصميم عصري من عائلة السيدان، بالإضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 104.154 ريال.

كل ما تريد معرفته عن رينو أركانا 2026 الجديدة.. صور

تعزز علامة رينو الفرنسية من تواجدها عالميًا، من خلال باقة كبيرة من إصداراتها، ومنها النسخة أركانا موديل 2026، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية ذات المظهر العصري، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من التجهيزات.