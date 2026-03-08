أخبار الوادي الجديد: جولة ميدانية لمتابعة إنتاجية محصول القمح.. واستقرار في أسعار المواد الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

جولة ميدانية لمتابعة إنتاجية محصول القمح بمزارع الوادي الجديد



أجرى وفد من مديرية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، مرورًا ميدانيًا على زراعات القمح بمراكز المحافظة، لمتابعة حالة المحصول والاطمئنان على سلامته قبل الدخول في مرحلة الفطام، في إطار توجيهات وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

ضم الوفد المهندس عماد بحر وكيل المديرية، والدكتور صلاح جميل من بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد يوسف مدير محطة بحوث الفرافرة، إلى جانب الفريق البحثي الذي ضم الأستاذ الدكتور مؤمن عجلان بقسم بحوث القمح، والأستاذ الدكتور تامر الجعفري أستاذ محاصيل الأعلاف، والدكتور وليد محمد من معمل المناخ.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد الوفد عددًا من الحقول والمزارع المزروعة بالقمح، حيث جرى فحص المحصول والوقوف على حالته العامة ومراحل النمو التي وصل إليها، إلى جانب متابعة مدى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الخاصة بزراعة القمح، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للفدان.

وأكد الأستاذ الدكتور مؤمن عجلان، خبير قسم بحوث القمح، على مجموعة من التوصيات الفنية المهمة في هذه المرحلة من عمر النبات، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الحقول بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات الزراعية لضمان اكتمال نضج المحصول بالشكل المطلوب.

تعرف علي أسعار الدواجن في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الدواجن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 7 مارس 2026، حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من الدواجن ومنتجاتها داخل المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بمراكز المحافظة، الأمر الذي ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب واستقرار حركة البيع والشراء.

وأوضح عدد من تجار الدواجن أن السوق يشهد حالة من الانتظام خلال الفترة الحالية دون تسجيل ارتفاعات ملحوظة، مشيرين إلى أن انتظام الإنتاج بالمزارع المحلية وتوافر الأعلاف أسهما في استقرار الأسعار داخل الأسواق، خاصة مع زيادة الإقبال على الدواجن باعتبارها من البدائل الاقتصادية المناسبة .

وسجلت أسعار البط البلدي نحو 160 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الرومي نحو 260 جنيهًا للكيلوجرام، في حين وصل سعر الحمام البلدي إلى نحو 190 جنيهًا للجوز داخل الأسواق المحلية بالمحافظة.

كما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء ما بين 90 و110 جنيهات للكيلوجرام، بينما سجلت الفراخ الساسو نحو 90 جنيهًا للكيلو، في حين بلغت أسعار الفراخ البلدي نحو 145 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توافر المعروض بالمحال التجارية بمختلف المراكز.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، استقرت كرتونة البيض البلدي عند نحو 170 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 150 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا، مع استمرار توافر الكميات المطروحة داخل الأسواق ومنافذ البيع.

ويُعد قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الحيوية بمحافظة الوادي الجديد، حيث شهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من طبيعة البيئة الصحراوية النظيفة واتساع الرقعة الزراعية، الأمر الذي ساهم في زيادة أعداد المزارع وتحسين جودة الإنتاج المحلي.

كما أسهمت جهود الدولة في دعم هذا القطاع من خلال تقديم الخدمات البيطرية والتوعية المستمرة للمربين، إلى جانب توفير برامج التحصين الدورية للحد من الأمراض الوبائية، فضلًا عن دعم صغار المربين وتشجيع إقامة مشروعات إنتاج الدواجن داخل القرى والمناطق الريفية.

وتواصل الجهات المعنية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الدواجن للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بما يضمن وصول منتجات آمنة للمواطنين، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج المحلي واستقرار منظومة التربية والتغذية داخل المزارع.

تعرف على أسعار اللحوم بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت

شهدت أسواق اللحوم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 7 مارس 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار بالتزامن مع توافر كميات مناسبة من اللحوم داخل محال الجزارة ومنافذ البيع المختلفة، ما ساهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم تزامنًا مع شهر رمضان .

وبحسب جولة ميدانية لرصد حركة الأسواق، تراوح سعر كيلو اللحم البقري الطازج ما بين 320 و350 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 280 جنيهًا، وسط توافر المعروض داخل الأسواق بمختلف مراكز المحافظة، الأمر الذي ساعد على استقرار حركة البيع والشراء خلال الأيام الماضية.

وتعد اللحوم الحمراء من السلع الغذائية الأساسية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يزداد الطلب عليها مع تحضير وجبات الإفطار والسحور، كما تتأثر أسعارها بعدة عوامل من بينها تكلفة الأعلاف، وأسعار الماشية في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى حجم المعروض من اللحوم المستوردة التي تسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

ويُسهم قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الوادي الجديد في توفير جزء مهم من احتياجات السوق المحلي، حيث يعتمد العديد من المربين على تربية الماشية داخل المزارع والقرى بالمحافظة، مستفيدين من البيئة الصحراوية المناسبة وتوافر مساحات الرعي، وهو ما يساعد على إنتاج لحوم بجودة جيدة ويعزز استقرار الأسعار نسبيًا.

وفي الوقت نفسه، قد تؤثر بعض العوامل الموسمية مثل زيادة الطلب خلال المناسبات والأعياد أو ارتفاع تكاليف النقل والأعلاف على حركة الأسعار، إلا أن توافر المعروض واستمرار الإنتاج المحلي يسهمان في الحفاظ على استقرار الأسواق.

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الرقابية والتموينية حملاتها المكثفة على الأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وضبط أي مخالفات أو محاولات للمغالاة في الأسعار، إلى جانب متابعة صلاحية اللحوم المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.