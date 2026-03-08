قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
مرأة ومنوعات

بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة

جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026
جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026
علا محمد

تحتفل شركة جوجل باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس سنويًا، لتكريم الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للنساء حول العالم، والدعوة إلى تسريع الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين.

ويشير شعار اليوم العالمي للمرأة 2026 إلى الحقوق العادلة والعمل لجميع النساء والفتيات، ويركز على القضاء على القوانين التمييزية وضمان المساواة في الحقوق على الصعيد العالمي. هذا الشعار يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات.

وقد قدم الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة إلى المرأة المصرية والعربية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لدورها الحيوي في بناء المجتمعات ودعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن المرأة تمثل ركيزة أساسية في نهضة المجتمع لما تقدمه من إسهامات متميزة في مختلف القطاعات العلمية والعملية والاجتماعية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به المرأة المصرية في دعم مسيرة التقدم والتنمية، وتحملها لمسؤوليات كبيرة في العمل والأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور يحيى عيد إلى أن جامعة كفر الشيخ تحرص على دعم وتمكين المرأة داخل المجتمع الجامعي، من خلال إتاحة الفرص المتكافئة للطالبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالجامعة، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي تقديرًا لإنجازات النساء في مختلف المجالات، وتسليطًا للضوء على دورهن في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واختتم الدكتور يحيى عيد تهنئته بتوجيه التحية لكل امرأة مصرية، مؤكدًا أن المرأة ستظل شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية، ومصدرًا للإلهام والعطاء في مختلف ميادين الحياة.

شركة جوجل باليوم العالمي للمرأة شعار اليوم العالمي للمرأة 2026 الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ المرأة المصرية رئيس جامعة كفر الشيخ

