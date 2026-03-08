مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 8 مارس 2026 إقامة عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية، ويأتي على رأسها ديربي ميلان المرتقب بين ميلان وإنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإسباني اليوم مواجهات مثيرة تبدأ بمباراة فياريال ضد إلتشي في تمام الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 2، تليها مواجهة خيتافي وريال بيتيس الساعة 5:15 مساءً على نفس القناة.

وفي الجولة المسائية، يلعب إشبيلية ضد رايو فاليكانو في الساعة 7:30 مساءً، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة فالنسيا وديبورتيفو ألافيس الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 2.

مباريات الدوري الإيطالي

يستمر الدوري الإيطالي بمباريات قوية، حيث يلتقي ليتشي وكريمونيزي الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD.

وفي تمام الساعة 4 عصراً، تقام مباراتان متزامنتان بين بولونيا وفيرونا على AD Sports 2 HD وفيورنتينا وبارما على AD Sports 1 HD، بينما يلتقي جنوى مع روما الساعة 7 مساءً.

أما الحدث الأبرز في السهرة فهو ديربي ميلان وإنتر ميلان الساعة 9:45 مساءً على AD Sports 1 HD.

مباريات الدوري الفرنسي

يشهد الدوري الفرنسي عدة مواجهات اليوم، أبرزها لقاء ليون وباريس سان جيرمان الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 3.

كما تقام مباريات أخرى في توقيت مبكر مثل لانس ضد ميتز الساعة 4 عصراً، وبريست ضد لوهافر، وليل ضد لوريان، ونيس ضد رين الساعة 6:15 مساءً، عبر قنوات beIN Sports المتنوعة.

الدوري الألماني وكأس الاتحاد الإنجليزي

في ألمانيا، يلتقي سانت باولي مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 4:30 عصراً، بينما يقام لقاء أونيون برلين ضد فيردر بريمن الساعة 6:30 مساءً.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، تنطلق مباراة فولهام ضد ساوثامبتون الساعة 2 ظهراً على beIN Sports HD 1، وتليها بورت فايل وسندرلاند الساعة 3:30 عصراً، وليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي الساعة 6:30 مساءً