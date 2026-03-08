قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة

رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 8 مارس 2026 إقامة عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية، ويأتي على رأسها ديربي ميلان المرتقب بين ميلان وإنتر ميلان ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني والفرنسي والألماني وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يشهد الدوري الإسباني اليوم مواجهات مثيرة تبدأ بمباراة فياريال ضد إلتشي في تمام الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 2، تليها مواجهة خيتافي وريال بيتيس الساعة 5:15 مساءً على نفس القناة.

وفي الجولة المسائية، يلعب إشبيلية ضد رايو فاليكانو في الساعة 7:30 مساءً، قبل أن تختتم مباريات اليوم بمواجهة فالنسيا وديبورتيفو ألافيس الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 2.

مباريات الدوري الإيطالي

يستمر الدوري الإيطالي بمباريات قوية، حيث يلتقي ليتشي وكريمونيزي الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD.

وفي تمام الساعة 4 عصراً، تقام مباراتان متزامنتان بين بولونيا وفيرونا على AD Sports 2 HD وفيورنتينا وبارما على AD Sports 1 HD، بينما يلتقي جنوى مع روما الساعة 7 مساءً.

أما الحدث الأبرز في السهرة فهو ديربي ميلان وإنتر ميلان الساعة 9:45 مساءً على AD Sports 1 HD.

مباريات الدوري الفرنسي

يشهد الدوري الفرنسي عدة مواجهات اليوم، أبرزها لقاء ليون وباريس سان جيرمان الساعة 9:45 مساءً على beIN Sports HD 3.

كما تقام مباريات أخرى في توقيت مبكر مثل لانس ضد ميتز الساعة 4 عصراً، وبريست ضد لوهافر، وليل ضد لوريان، ونيس ضد رين الساعة 6:15 مساءً، عبر قنوات beIN Sports المتنوعة.

الدوري الألماني وكأس الاتحاد الإنجليزي

في ألمانيا، يلتقي سانت باولي مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 4:30 عصراً، بينما يقام لقاء أونيون برلين ضد فيردر بريمن الساعة 6:30 مساءً.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، تنطلق مباراة فولهام ضد ساوثامبتون الساعة 2 ظهراً على beIN Sports HD 1، وتليها بورت فايل وسندرلاند الساعة 3:30 عصراً، وليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي الساعة 6:30 مساءً

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

الزوجين

ماتوا في أسبوع .. حكاية زوجين بالمنوفية جمعهما الحب 40 عاما وفرقهما أيام معدودة

كريم فهمي

كريم فهمي: غياب الجمهور أثر بشكل كبير على مستوى المنافسة في الدوري المصري

مسلسل بابا وماما جيران

أحمد داود يرفع قضية طاعة على طليقته في مسلسل بابا وماما جيران

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تعيش مع أحمد فهمي في اسأل روحك

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

