موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز الاتحاد السكندري

يستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.









ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.





حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.



