الدوري السعودي .. القادسية يسحق الخلود برباعية

اكتسح القادسية نظيره الخلود بأربع أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، في الجولة الخامسة والعشرون ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح القادسية التهديف في الدقيقة 2، عن طريق جوليان كينونيس، ثم أدرك الخلود هدف التعادل في الدقيقة 4، عن طريق راميرو أنريكي.

وأضاف القادسية الهدف الثاني في الدقيقة 21، عن طريق ماتيو ريتيجي، وعزز القادسية النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 27، عن طريق جوليان كينونيس.

وأخيرا سجل القادسية الهدف الرابع في الدقيقة 74، عن طريق ماتيو ريتيجي.

وبهذه النتيجة يحافظ القادسية علي المركز الرابع برصيد 57 نقطة، وتجمد الخلود في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة.