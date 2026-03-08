المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان

أعلن الدكتور اسامه الأزهري وزير الأوقاف، أن احتفال ليلة القدر سيشهد ختام الموسم الاول من برنامج " دولة التلاوة" وستشرع الوزارة عقب نهاية رمضان في بدء الموسم الثاني مباشرة وسيكون نجوم مسابقة " اصوات من السماء" من روافد الموسم الثاني.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا والتي استقبله خلالها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لافتتاح مسجد الشيخ محمد دوداي بقرية طنبدي بمركز مغاغة وتسليم 15 جهاز عروسة و1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والمشاركه في مسابقة " أصوات من السماء" وحضور أطولمائدة إفطار جماعي بالقرية.

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في فعاليات ختام مسابقة «أصوات من السماء» لاكتشاف أصحاب الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم، والتي تُقام تحت رعاية وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة أبوحته للأعمال الخيرية، والتي شهدت تنافس 32 متسابقًا من مختلف مراكز المحافظة، ضمن مرحلتين عمريتين للأطفال والشباب، لاكتشاف المواهب في تلاوة القرآن الكريم وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته.

كما شهد الدكتور أسامة الأزهري فعاليات أطول مائدة إفطار رمضانية بالمحافظة، والتي تُقام بمشاركة عدد كبير من أهالي المنيا، في أجواء تعكس روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في فعاليات الحفل عدد من القيادات الدعوية بوزارة الأوقاف، من بينهم الدكتور عمر خليفة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار دعم وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية والمجتمعية، وتعزيز دور المساجد في نشر القيم الدينية وترسيخ روح التكافل بين أبناء المجتمع.